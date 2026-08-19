ABNA 통신사가 "아라비21"을 인용해 보도한 바에 따르면, 사우디아라비아의 일부 교과서 변경은 시오니스트 정권에 의해 환영받았다. 이와 관련하여 사우디 당국은 교과서에서 "무슬림은 예루살렘을 포기하지 않을 것"이라는 문구를 삭제했으며, 이 조치는 중동의 교육 프로그램을 모니터링하는 이스라엘 기구에 의해 환영받았다.

"마르쿠스 시프", 임팩트-시 연구소 소장은 이에 대해 자신의 연구소가 사우디아라비아의 교육 프로그램을 검토한 결과 이 나라 교육에서 "긍정적 개혁"의 길이 계속되고 있음을 보여준다고 말했다. 그는 연구소가 "극단적"이거나 "반유대주의적"이라고 간주하는 내용의 감소와 함께 이스라엘과 시오니즘 문제를 다루는 방식의 변화를 언급했다.

사우디아라비아의 조치에 대한 시오니스트 정권의 환영은 이스라엘 정치인들이 여전히 알악사 모스크의 파괴와 그 자리에 소위 "성전" 건설을 요구하고 있는 가운데 이루어졌다. 또한, 이스라엘 당국은 월요일 점령된 동예루살렘의 알악사 모스크 내에서 유대인 의식을 수행하는 것을 정착민들에게 허용했으며, 이는 현상 유지에 대한 추가 위반으로 광범위한 비판에 직면했다.

이 연구소는 또한 사우디아라비아 교과서에서 "불신과 죄"에 관한 일부 코란 구절이 삭제된 것을 환영했다. 11학년 역사 교과서에서는 "시오니스트 적"이라는 표현이 "이스라엘 점령자"로 대체되었다. 그러나 이 연구소는 이 변경이 충분하지 않다고 보았으며, "이스라엘 점령자"라는 용어의 사용은 이스라엘에 대한 비인정의 지속을 나타낸다고 생각한다.

이러한 비판은 시오니스트 정권이 팔레스타인 국가 수립에 완전히 반대하는 가운데 제기되고 있다. 이 정권의 총리 베냐민 네타냐후는 지난 11월 "팔레스타인 국가는 존재하지 않을 것이다. 문제는 간단하다: 그것은 건설되지 않을 것이다"라고 말했다.