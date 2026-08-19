파이낸셜 타임즈의 이란 표적 범위 확대 주장

ABNA 통신사 보도에 따르면, 파이낸셜 타임즈지는 이란 소식통을 인용해 트럼프에 의한 긴장 고조와 전쟁 재개 시 테헤란이 유럽 내 미국 군사 시설을 표적으로 삼는 방안을 검토했다고 주장했다.

이 보고서에 따르면, 이란은 불가리아와 같은 동남유럽 국가들의 미국 주둔지를 표적으로 삼을 가능성을 검토했는데, 이는 해당 국가가 미국 공중급유기의 자국 공군 기지 사용에 동의했기 때문이다.

이 보고서는 키프로스 또한 미국의 침략에 대응하기 위한 잠재적 표적으로 간주된다고 주장했다. 이란은 또한 별도로 호르무즈 해협의 해저 광섬유 케이블을 표적으로 삼는 방안도 검토했다.

파이낸셜 타임즈는 이란의 대응 규모와 강도는 미국의 행동에 달려 있을 것이라고 덧붙였다. 지난 7월 요르단 내 미국 기지에 대한 이란의 공격은 이란의 가장 정밀한 장거리 공격으로 간주되며, 이란이 더 먼 거리에서 다양한 표적을 공격할 수 있는 능력을 입증했다. 이 공격은 또한 미사일이 유럽 대륙에도 도달할 수 있으며, 유럽은 대이란 침략에 관한 자신의 입장에 주의해야 한다는 메시지를 유럽에 보낸 것이었다.