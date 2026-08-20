트럼프, 이란에 대한 강력한 경제 제재 시작 주장

통신사 ABNA가 알 자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국 대통령 도널드 트럼프는 이란에 대한 최신 발언에서 다음과 같이 주장했습니다: «오늘 나는 이란에 대한 가장 파괴적인 경제 작전을 발표합니다 – 지금까지 어떤 국가에 대해서도 취해지지 않은 조치입니다.»

그는 이것이 이란에 대한 전례 없는 경제 전쟁과 고립이 될 것이라고 주장했습니다.

트럼프는 주장했습니다: «이 날은 제2차 세계대전의 노르망디 상륙일과 같이 운명적인 경제 작전이 될 것입니다.»

트럼프는 1944년 6월 6일 제2차 세계대전 중 연합군의 노르망디 해안 상륙 작전을 언급한 것입니다.

이란 굴복을 위한 자신의 계획 중 지금까지 하나도 실현하지 못한 미국 대통령은 다음과 같이 주장했습니다: «우리는 이란의 위협을 고립시키고 격파하기 위해 미국과 함께 모든 동맹국의 지원이 필요합니다.»

그는 주장했습니다: «이란의 석유 밀수, 물물교환 거래, 현금 거래, 환전 회사, 회사 등록 기록, 그리고 페이퍼 컴퍼니는 중단되어야 합니다.»

트럼프는 선언했습니다: «오늘 나는 선언합니다: 어떤 국가라도 자국의 금융 기관, 기업, 또는 공항이 이란에 어떤 생명선을 제공하도록 허용한다면, 막대한 경제적 결과에 직면할 것입니다.»

트럼프 자신이 약속 위반으로 협상 진전을 여러 차례 방해한 반면, 그는 주장했습니다: «이란인들은 기회를 활용하지 않았고, 이란은 지금 벼랑 끝에 서 있습니다.»