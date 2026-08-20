통신사 ABNA가 CNN을 인용하여 보도한 바에 따르면, 이란과의 전쟁 개시 이래 부상한 미군 병력 수는 750명을 넘어섰습니다.

미국 국방부 전투 손실 데이터베이스에 따르면, 펜타곤은 수요일에 이 통계를 업데이트하고 병사 부상 관련 50건 이상의 새로운 사례를 등록했습니다.

CNN의 주장에 따르면, 이러한 통계적 증가는 전쟁 종식을 위한 테헤란과 워싱턴 간의 협상이 여전히 교착 상태에 있는 상황에서 발생했습니다.

CNN은 «해외 작전» 섹션의 «방어 사상자 분석 시스템»(DCAS)의 전체 데이터와 «에픽 퓨리» 작전 관련 데이터를 인용하여, 2월 28일 미국의 이란 전쟁 개시 이래 미군 18명이 사망하고 757명이 부상했다고 보도했습니다.

미국 국방부는 지난달 7월 7일(티르월 16일) 이후 사망 및 부상 병사들을 기록하기 위해 DCAS 시스템에 «해외 작전» 섹션을 만들었습니다.

펜타곤은 지금까지 이 섹션에 대한 자세한 내용을 제공하지 않았으며, 이 사상자들이 어떤 분쟁과 관련된 것인지 특정하지 않았습니다.