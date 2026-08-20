미국 관리들의 주장: "우리는 호르무즈 해협 출입로를 확보했다"

통신사 ABNA가 알 자지라 방송을 인용하여 보도한 바에 따르면, 여러 미국 관리들이 «액시오스»에 미국 군대가 호르무즈 해협 진입 및 이탈을 위한 경로를 확보했으며, 매일 수백만 배럴의 석유를 이 경로를 통해 운송하고 있다고 말했습니다.

이 관리들의 주장에 따르면, "매일 약 1000만 배럴의 석유가 에너지 시장에 공급되고 있으며, 이는 전쟁 발발 전 이 경로를 통해 운송되던 석유량의 절반에 해당합니다."

다른 미국 관리도 액시오스와의 인터뷰에서 자국 군대가 두 달 전부터 호르무즈 해협 남쪽 경로를 통제하고 있으며, 이란 이슬람 혁명 수비대는 이 경로에 방해만을 초래할 수 있을 것이라고 다시 주장했습니다.

다른 여러 관리들도 이 뉴스 사이트와의 인터뷰에서 이란이 호르무즈 해협 남쪽 경로에서 선박 통행을 감시하는 능력이 감소했다고 주장했습니다.

한 미국 관리는 더 나아가 심각한 주장으로 자국 군대가 월요일 밤 이란 드론 8대와 순항 미사일 2발을 격추했다고 말했습니다.

액시오스는 또한 트럼프를 인용하여 막대한 양의 석유가 호르무즈 해협을 통과하고 있다고 주장했습니다.