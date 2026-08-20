네타냐후: "시리아 내 터키의 군사 주둔을 절대 용납하지 않을 것"

통신사 ABNA의 보도에 따르면, 시오니스트 정권의 총리 베냐민 네타냐후는 자국 정권의 터키인을 접대하는 시리아 기지에 대한 공격 후 "텔아비브에 위협이 되는 시리아 내 터키의 군사 주둔을 우리는 절대 용납하지 않을 것"이라고 말했습니다.

그는 덧붙여 말하기를: 우리는 시리아 내 터키의 군사 주둔에 반대한다고 분명히 밝혔지만, 그들은 우리 말을 잘 듣지 않은 것 같습니다. 따라서 우리는 그들에게 우리의 의도를 더 잘 전달하려고 노력했다고 말했습니다.

주목할 점은, 시리아 군사 소식통이 시리아의 «알-이흐바리야»와의 인터뷰에서 아부 알-주후르 비행장에 대한 공격은 이스라엘 전투기들의 소행이었다고 지적하며, 이스라엘 전투기들이 8월 18일 화요일 이른 아침 이들리브 동부 교외의 아부 알-주후르 군용 비행장 활주로에 8차례 공격을 가했다고 말했습니다.

해당 소식통은 이 공격은 비행장 인프라에만 피해를 입혔고 사상자는 없었다고 덧붙였습니다.

한편, 시리아 외무부는 이들리브 주의 군용 비행장 «아부 알-주후르»에 대한 시오니스트 정권의 공습을 가장 강력한 표현으로 규탄했으며, 이 행위는 정당화될 수 없는 침략, 시리아의 주권과 영토 보전에 대한 명백한 위반, 그리고 지역의 안보와 안정을 위협하는 위험한 긴장 고조라고 평가했습니다.