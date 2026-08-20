알-하슈드 알-샤아비 기구 대표: 이란은 세계 대전에 맞서 싸웠다

통신사 ABNA가 뉴스 사이트 «알-마알루마»를 인용하여 보도한 바에 따르면, 팔레흐 알-파이야드, 알-하슈드 알-샤아비 기구 대표는 «알-샤르키야» TV와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다: 이란은 거의 세계적인 전쟁에 직면했고, 도전에 맞서 버틸 수 있었습니다.

그는 또한 다음과 같이 말했습니다: 저는 모든 직위를 사임했습니다. 왜냐하면 알-하슈드 알-샤아비에서의 제 임무를 다른 어떤 영예보다도 높은 영예로 여기기 때문입니다.

알-파이야드는 정부의 무기 독점에 대해서도 다음과 같이 말했습니다: 무력을 사용한 무기 독점은 대결로 이어질 것이며, 이런 일은 일어나지 않을 것입니다.

이라크 알-하슈드 알-샤아비 기구 대표는 또한 9월 말 무장 단체의 무기 독점 기한이 만료된 후 이라크에서 이라크인들 간의 충돌이 일어날 가능성은 낮다고 보았습니다.

그는 말했습니다: 무기 독점 기한 만료 후에는 어떤 무장 충돌도 발생하지 않을 것이며, 이 날짜는 이라크에게 축제이자 새로운 날이 될 것입니다. 우리는 10월 1일 이후 어떤 공개 무기의 존재도 인정하지 않을 것입니다.

그는 강조했습니다: 이라크에서 알-하슈드 알-샤아비와 무장 단체 간에 중복이 있음에도 불구하고, 인민 동원군은 무장 단체에 대해 책임을 지지 않습니다.