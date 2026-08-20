다마스쿠스 외무장관: 터키는 시리아에 군사 기지를 건설하지 않을 것

통신사 ABNA의 보도에 따르면, 시리아 자칭 정부의 외무장관 «아사드 알-시바니»는 뉴스 포털 «악시오스»와의 인터뷰에서 터키 기지 건설이나 터키의 영구적 군사 주둔을 아부 알-주후르 공항(시리아 북부 이들리브 주)에 배치할 계획이 없다고 발표했습니다.

그는 이스라엘의 공습을 공격 대상이 된 장소에서의 터키 주둔과 연결짓는 것은 현장의 기존 상황과 부합하지 않는다고 덧붙였습니다.

시리아 자칭 정부의 외무장관은 또한 이 기지에 터키 군사 집결이 없었으며, 해당 장소는 실제로 대부분 비어 있었다고 말했습니다.

그는 덧붙여 말하기를: 저는 이스라엘에 우리가 이 기지의 건설과 군사 집결에 대해 터키와 어떤 협력도 하지 않았다고 설명했지만, 이스라엘은 공격을 실행했다고 말했습니다.

알-시바니는 이스라엘의 공격 전후에 우리는 시리아의 입장을 전달하고 긴장 고조를 방지하기 위해 트럼프 행정부와 연락을 취하고 있었다고 말했습니다.

그는 또한 이 공격 전에도 이스라엘과 연락을 취했으며, 아부 알-주후르에 터키의 영구적 주둔 계획이 없다고 설명했다고 발표했습니다.

시리아 자칭 정부의 외무장관은 마지막으로 이스라엘의 아부 알-주후르 공군 기지 공격에 대한 어떤 정당성도 없다고 강조했습니다.