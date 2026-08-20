통신사 ABNA의 보도에 따르면, 시오니스트 정권의 전 총리이자 네타냐후의 선거 경쟁자는 이 정권이 창건 이래 국제적 수준에서 최악의 단계 중 하나에 도달했다고 인정했습니다.

이 보도에 따르면, «나프탈리 베네트»는 발언의 다른 부분에서 이스라엘이 미국과 세계를 잃었다고 인정했습니다.

이 시오니스트 관리자는 이스라엘의 국제적 위상이 창건 이래 최악의 지점에 있다고 분명히 밝혔습니다.