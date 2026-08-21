통신사 "압나"에 따르면, 미국 대통령 도널드 트럼프는 오늘 금요일 이란에 대한 고비용 침공의 여파로 인한 자국의 광범위한 불만의 일부를 보상하기 위해 자신의 소셜 미디어 트루스 소셜에 메시지를 게시했습니다: «오늘 나는 미국 노동자 가정을 위한 다진 고기 가격을 획기적으로 인하하는 협정을 최종 확정했다.»

다가오는 의회 선거에서 공화당 의석을 유지하려는 미국 대통령은 다음과 같이 약속했습니다: «모두가 알다시피, 바이든 대통령 재임 기간 동안 쇠고기 가격은 가장 빠른 속도로 상승했고, 미국의 소 사육 두수는 현대 시대 최저 수준에 도달했습니다. 우리가 가축 떼를 재건하고 축산 농가를 지원하기 위해 노력하는 동안, 미국은 향후 90일 동안 쿼터 외에 추가 관세 없이 다진 고기에 필요한 최대 30만 톤의 제품 수입을 허용할 것이다.»

도널드 트럼프는 주장했습니다: «우리는 이 고기가 현재 시장 가격보다 25% 저렴하게 판매된다는 약속을 받았다. 이 협정은 미국인들의 물가를 낮추는 동시에 미국의 대규모 소 사육 두수 재증식의 기회를 제공할 것이다.»