타지키스탄, 이란으로부터 석유 제품 수입 요청 제기

통신사 "압나"가 통신사 "로이터"를 인용하여 보도한 바에 따르면, 타지키스탄 교통부는 이 중앙아시아 국가가 전통적 공급국인 러시아가 현재 연료 부족에 직면해 있음을 고려하여, 이란으로부터 250만 톤의 석유 및 석유 제품 수입 요청을 제기했다고 밝혔습니다.

이 부처는 웹사이트 성명에서 타지키스탄이 255만 톤의 연료를 요청했으며, 여기에는 원유 200만 톤, 휘발유 15만 톤, 경유 30만 톤, 항공유(등유) 10만 톤이 포함된다고 발표했습니다.

로이터 통신에 따르면, 타지키스탄은 전통적으로 석유 제품의 최대 80%를 러시아에서 공급받았으나, 이 페르시아어권 국가는 이란과도 긴밀한 문화적, 언어적 유대 관계를 가지고 있습니다.

성명에서는 이러한 선적에 대한 특정 기간이 발표되지 않았습니다. 러시아는 최근 몇 달간 우크라이나의 드론 공격으로 정유소가 공격받으면서 연료 부족에 직면했습니다. 러시아는 국내 연료 시장을 안정화하기 위해 경유, 휘발유 및 항공유(등유) 수출 금지 조치를 시행했습니다.