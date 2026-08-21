시오니스트 언론: 이집트, 교육용 지도에서 «이스라엘» 삭제

통신사 "압나"가 팔레스타인 정보 센터를 인용하여 보도한 바에 따르면, 시오니스트 정권의 텔레비전 14채널은 이집트 언론 "Cairo24"의 지도 게재를 언급하며 "또 다른 정치적 위기가 오는 것인가? 이집트에서 이스라엘이 지도에서 삭제되었다."라고 보도했습니다.

이 보고서에 따르면, 뉴스 사이트 Cairo24는 어제 이집트의 새로운 중등 교육 시스템과 관련된 지도를 게재했으며, 이 지도에서는 국가의 북동쪽에 "팔레스타인"이라는 이름이 표시되고 "이스라엘"이라는 이름에 대한 언급은 전혀 없었습니다.

이 지도의 설명에는 "역사 페이지 속에 존재하는; 팔레스타인은 새로운 중등 교육 시스템 교과과정에서 이집트의 정치 지도에 등장한다."라고 명시되어 있습니다.

시오니스트 정권의 텔레비전 14채널은 이집트가 1979년부터 이 정권과 외교 관계 및 평화 협정을 맺고 있음을 고려할 때 이 지도의 게재는 주목할 만하다고 강조했으며, 이 문제는 이스라엘 외교부가 우려해야 한다고 덧붙였습니다.

이 시오니스트 언론은 또한 텔아비브에 대응을 촉구하며 "이스라엘은 그러한 조치가 자신에게 용납될 수 없다는 점을 분명히 해야 한다."라고 강조했습니다.