아부 우바이다의 서안지구 주민들에 대한 시오니스트에 맞서 봉기하라는 요청

통신사 "압나"가 통신사 "시하브"를 인용하여 보도한 바에 따르면, 알-카쌈 여단의 군 대변인은 서안 지구 주민들에게 시오니스트와 대결할 것을 요청했습니다.

하마스 운동의 군사 조직인 알-카쌈 여단의 군 대변인 아부 우바이다는 자신의 텔레그램 채널에 다음과 같이 적었습니다: "우리는 점령군 병사들의 총격으로 순교한 영웅 순교자 파티 카짐(아부 라아드)의 죽음에 대해 팔레스타인 국민이 어디에 있든 애도를 표합니다. 그의 영혼은 그의 동지들 – 아부 샤나브, 아타르, 아부 슈말레, 바르후마 그리고 우리 국민의 모든 순교자들과 함께하게 되었습니다."

아부 우바이다는 덧붙였습니다: "알-아크사 모스크 방화 기념일과 점령자들의 증가하는 범죄의 그늘 아래서, 우리는 점령된 서안 지구와 예루살렘의 모든 투쟁하는 아들들에게 알-아크사 모스크, 그들의 땅과 명예를 수호하고, 점령자들에 맞서 봉기하며, 약탈자 집단에 대응하고, 순교자들의 순수한 피에 대한 복수를 하도록 요청합니다."

순교자 "라아드 카짐"과 "압두르라흐만 카짐"의 아버지인 "파티 카짐"은 목요일 새벽, 제닌 시 중심에 있는 그의 집에 대한 시오니스트 정권 병사들의 급습 중 순교했습니다.