헤즈볼라: 미국 정부의 실적은 유혈 범죄적이다

통신사 "압나"가 "알-마야딘"을 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논 이슬람 저항 헤즈볼라는 미국 재무부가 자국 운동에 대해 새로운 제재를 부과한 적대적 행위에 대해 강경한 어조의 성명을 발표하며 대응했습니다.

헤즈볼라의 성명에는 "미국 정부가 헤즈볼라가 이란 이슬람 혁명 수비대 쿠드스 부대의 통제 아래 있다고 주장하는 것은 헤즈볼라를 제재 목록에 다시 올리기 위한 구실이다. 이 조치는 저항 세력, 그 사회적 기반, 그리고 지지자들을 표적으로 삼고, 포위하고, 압박하기 위한 미국 행정부의 종합 정책의 일부이다."라고 명시되어 있습니다.

헤즈볼라는 덧붙였습니다: "미국의 새로운 제재는 적의 안보를 보호하고, 레바논 남부에서의 점령을 강화하며, 그 팽창주의적 프로젝트 실행을 위한 길을 닦기 위해 부과되었습니다. 이 조치는 제재를 사용하여 자신의 지배력을 강요하는 데 익숙한 미국 정부가 여전히 후견적 입장에서 레바논을 대우하고 있음을 확인시켜 줍니다. 미국 정부는 레바논 국민을 고립시키고, 레바논을 그 힘의 원천에서 박탈하며, 내부 불안을 조성하려고 시도하고 있습니다."