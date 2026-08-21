  1. Home
  2. 한국어

제재와 군사적 침공이 이란의 권위 강화를 위한 발판이 되었습니다

21 8월 2026 - 22:57
News ID: 1855282
Source: ABNA
제재와 군사적 침공이 이란의 권위 강화를 위한 발판이 되었습니다

테헤란 임시 금요일 이맘은 말했습니다: "이란을 모욕하고, 굴복시키고, 분열시키고, 기반 시설을 파괴하려 했던 미국의 제재와 군사적 침공은 이란의 권위 강화를 위한 발판이자 요인이 되었습니다."

테헤란 임시 금요일 이맘은 이슬람 움마의 단결이 이슬람 세계의 권위의 요소라고 밝히며, "만약 이 코란이 우리를 다스렸다면, 오늘날 세계적 오만(패권주의)이 이슬람 세계를 지배하지 못했을 것입니다."라고 말했습니다.

그는 덧붙였습니다: "이슬람 공동체의 손들이 얽혀 있었다면, 오늘날 누가 팔레스타인을 침공하고 대학살을 자행할 수 있었겠습니까? 이슬람 움마가 단결되어 있었다면, 이슬람 움마의 부가 약탈당했겠습니까?"

아부토라비-파르드는 이슬람 단결 증진에서 이맘 호메이니(그에게 평화가 있기를)의 역할을 언급하며 말했습니다: "이맘의 고귀한 영혼과 움마의 순교한 지도자의 고귀한 영혼이 지극히 높으신 분과 함께 하시기를 바랍니다; 그들의 축복받은 생애는 이슬람 움마의 단결을 위해 바쳐졌습니다."

그는 분명히 했습니다: "이슬람 혁명의 가장 높은 구호가 진리의 말씀을 중심으로 한 이슬람 움마의 단결이라고 말한다면, 그것은 분명 진실된 말입니다."

테헤란 임시 금요일 이맘은 전쟁 중 군대의 성과를 언급하며 말했습니다: "육군과 혁명수비대의 미사일과 드론의 화력, 그리고 군대의 권위를 고양시키는 공세와 방어는 두 핵보유국의 초현대적 무기 화력의 감탄스러운 우위를 꺼뜨리고, 순교한 이맘의 용감한 아들들의 지식과 신앙에서 비롯된 힘을 세계에 보여줄 수 있었습니다."

그는 계속했습니다: "이 능력은 힘의 균형을 저항하는 이란 민족과 저항 축에 유리하게 변경하고 확고히 했습니다."

아부토라비-파르드는 국방 분야 책임자들의 발언을 언급하며 말했습니다: "국방성 및 군대 지원 임시 수장이신, 이 권력에서 중요한 역할을 하시는 나의 존경하는 형제 니잠 장군과 이 권력 창출에서 국방성 가족들은 주어진 시간 내에 정확한 발언들을 하였고, 국가 군대의 잠재적 및 현실적 능력과 역량의 일부를 공개했습니다."

Your Comment

You are replying to: .
captcha