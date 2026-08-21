제재와 군사적 침공이 이란의 권위 강화를 위한 발판이 되었습니다

테헤란 임시 금요일 이맘은 이슬람 움마의 단결이 이슬람 세계의 권위의 요소라고 밝히며, "만약 이 코란이 우리를 다스렸다면, 오늘날 세계적 오만(패권주의)이 이슬람 세계를 지배하지 못했을 것입니다."라고 말했습니다.

그는 덧붙였습니다: "이슬람 공동체의 손들이 얽혀 있었다면, 오늘날 누가 팔레스타인을 침공하고 대학살을 자행할 수 있었겠습니까? 이슬람 움마가 단결되어 있었다면, 이슬람 움마의 부가 약탈당했겠습니까?"

아부토라비-파르드는 이슬람 단결 증진에서 이맘 호메이니(그에게 평화가 있기를)의 역할을 언급하며 말했습니다: "이맘의 고귀한 영혼과 움마의 순교한 지도자의 고귀한 영혼이 지극히 높으신 분과 함께 하시기를 바랍니다; 그들의 축복받은 생애는 이슬람 움마의 단결을 위해 바쳐졌습니다."

그는 분명히 했습니다: "이슬람 혁명의 가장 높은 구호가 진리의 말씀을 중심으로 한 이슬람 움마의 단결이라고 말한다면, 그것은 분명 진실된 말입니다."

테헤란 임시 금요일 이맘은 전쟁 중 군대의 성과를 언급하며 말했습니다: "육군과 혁명수비대의 미사일과 드론의 화력, 그리고 군대의 권위를 고양시키는 공세와 방어는 두 핵보유국의 초현대적 무기 화력의 감탄스러운 우위를 꺼뜨리고, 순교한 이맘의 용감한 아들들의 지식과 신앙에서 비롯된 힘을 세계에 보여줄 수 있었습니다."

그는 계속했습니다: "이 능력은 힘의 균형을 저항하는 이란 민족과 저항 축에 유리하게 변경하고 확고히 했습니다."

아부토라비-파르드는 국방 분야 책임자들의 발언을 언급하며 말했습니다: "국방성 및 군대 지원 임시 수장이신, 이 권력에서 중요한 역할을 하시는 나의 존경하는 형제 니잠 장군과 이 권력 창출에서 국방성 가족들은 주어진 시간 내에 정확한 발언들을 하였고, 국가 군대의 잠재적 및 현실적 능력과 역량의 일부를 공개했습니다."