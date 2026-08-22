유럽연합 집행위원장의 팔레스타인 영토 내 시오니스트 정권의 점령에 대한 반응

ABNA 통신사가 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장은 금요일 밤 성명을 발표하여 정착 프로젝트(E-1)의 틀 안에서 건설 입찰을 추진하기로 한 시오니스트 정권 내각의 결정을 강력히 규탄하고, 이를 완전히 용납할 수 없는 조치라고 밝혔습니다.

이와 관련하여 지난 밤, EU 회원국 4개국을 포함한 7개국 정상들도 요르단강 서안의 새로운 시오니스트 정착 계획을 규탄했습니다.

서방 관리들은 시오니스트 당국이 이 지역에 1,200가구 이상의 주택 건설 입찰을 시작한 후, 점령지에서 이러한 건설을 중단할 것을 요구했습니다.

프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 영국, 노르웨이, 캐나다가 이 공동 성명의 서명국입니다.

작년에 시오니스트 정권에 의해 승인된 소위 "E-1" 계획은 이 정권에 의해 점령되고 합병된 동예루살렘의 팔레스타인인 거주 지역 대부분을 요르단강 서안으로부터 더욱 분리시킬 것입니다.

유엔 사무총장 안토니우 구테헤스도 또한 "E-1" 계획의 실행은 연결된 팔레스타인 국가 수립의 가능성에 대한 심각한 위험이자 근본적인 위협이라고 경고한 바 있습니다.