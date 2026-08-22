이란과의 합의 및 호르무즈 해협에 관한 트럼프의 터무니없고 반복적인 발언

ABNA 통신사가 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 몇 달, 몇 주 동안 반복적으로 발언되어 온 반복적이고 시대에 뒤떨어진 발언을 이어가며 다음과 같이 주장했습니다: 이란은 합의에 도달하려 하고 있으며, 미국은 국경과 호르무즈 해협에 대한 "완전한 통제권"을 가지고 있습니다.

트럼프는 또한 이란이 더 이상 자금이 없으며 경찰과 군대의 급여를 지급할 수 없다고 주장했습니다.

그는 반복적인 발언에 지치지 않고 다음과 같이 주장했습니다: 이란인들은 합의에 도달하기를 간절히 원하지만, "적절한 합의"를 받아들일 준비가 되어 있지 않습니다.

그는 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 연료 가격 상승으로 혼란에 빠진 미국 내부의 긴장을 진정시키는 측면이 더 강한 발언에서 다음과 같이 주장했습니다: 이란 문제가 해결되는 즉시 유가가 현재 수준 아래로 떨어질 것입니다.

트럼프는 주장했습니다: 이란은 결코 핵무기를 가지지 못할 것입니다. 그들은 합의에 도달하기를 간절히 원하지만, 우리 자신이 그러한 것을 원하는지조차 모릅니다.

그는 발언의 다른 부분에서 자신의 불가능한 소망을 반복하고 경멸적인 발언으로 다음과 같이 주장했습니다: 현재 호르무즈 해협을 미국 영토로 간주합니다.

미국 대통령은 매일 반복되는 지루한 주장을 이어가며 다음과 같이 주장했습니다: 이란은 세계에서 누구도 대통령이 되고 싶어하지 않는 유일한 나라입니다.