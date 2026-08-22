ABNA 통신사에 따르면, "뉴욕 타임즈"는 알렉산드라 스타크가 작성한 분석 기사에서 예멘 "안사룰라"의 "이란 대리 세력"으로서의 역할을 과소평가하는 것에 대해 경고하며, 안사룰라의 역량과 예멘의 해양적 위치가 국내 무대를 넘어선 영향력을 부여했으며 지역 및 국제적 수준의 행위자로 변모시켰다고 강조했습니다.

이 연구원은 분석에서 다음과 같이 썼습니다: "불과 몇 년 전만 해도 예멘 안사룰라는 이란 저항 축의 2선 또는 3선에 위치해 있었으며, 이로 인해 미국 정책 입안자들은 이들을 테헤란에 종속된 세력으로 취급했습니다. 그러나 이란의 무기, 훈련, 경험을 활용하고 있음에도 불구하고 안사룰라는 자신들만의 특정 이익을 가지고 있으며 그에 따라 행동합니다."

그녀는 예멘 내 안사룰라의 중요성을 계속해서 무시하는 것에 대해 경고하며, 최근의 전개는 이들이 지역 및 국제적 계산에서 영향력 있는 당사자로 변모했음을 보여주며, 지역의 전쟁과 평화 사안을 검토할 때 그들의 역할을 무시할 수 없다고 믿습니다.

이 분석은 안사룰라가 예멘의 지리적 및 해양적 위치를 전략적 도구로 활용하는 능력에 주목하며, 그들의 영향력이 더 이상 예멘 문제에 국한되지 않고 지역 및 국제적 현안, 특히 해상 안보와 지역 내 분쟁으로 확대되었다고 덧붙입니다.

알렉산드라 스타크는 안사룰라의 성과에서 주목할 만한 측면 중 하나는 목표를 달성하고 협상 위치를 강화하기 위해 긴장 고조 시점을 선택하는 능력이라고 생각합니다.