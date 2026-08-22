ABNA 통신사가 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국의 시리아·이라크 특사 톰 배럭은 언론 인터뷰에서 시오니스트 정권의 시리아 아부 알-두후르 군용 공항에 대한 최근 공격은 이스라엘 측 간의 오해나 조정 부족으로 인한 것일 가능성이 높다고 주장했습니다.

그는 터키와 시오니스트 정권 간의 긴장 고조는 그들의 이익이 아니라고 덧붙였습니다. 이 작전에 대해 시오니스트 정권의 군대, 모사드, 그리고 네타냐후 사무실 간의 오해에 관한 이론이 있었으며, 이는 궁극적으로 작전 실행으로 이어졌습니다.

배럭은 모사드 국장 로만 고프만이 아직 결론을 내리지 못한 비밀스럽고 매우 중요한 통신 채널을 관리하고 있었을 수도 있다고 말했습니다. 그 사이, 한 시오니스트 사령관은 이용 가능한 정보에 대한 자신의 평가에 따라 신속하고 즉각적으로 행동해야 한다고 결론지었습니다.

그는 한쪽이 시리아에서 행동하려는 터키의 의도에 대한 전화 정보를 입수했을 가능성이 있으며, 한 사령관이 그것이 발생하는 것을 막기 위해 해당 작전을 수행했다고 계속 말했습니다. 또 다른 이론은 시오니스트 정권이 터키를 함정으로 유인하고 있다는 것입니다. 이 시나리오는 매우 공격적임에도 불구하고 선거 운동 분위기에서 호응을 얻을 수 있을 것입니다. 특히 내년 10월로 예정된 시오니스트 정권의 의회 선거가 다가오고 있기 때문입니다.