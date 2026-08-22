ABNA 통신사가 알-마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 예멘 안사룰라 정치국 위원 모하마드 알-파라흐는 군사 산업 분야에서 사나와 리야드 사이의 격차가 매우 크다고 말했습니다. 그는 양측 간의 비교는 무기 구매 계약의 규모로 측정되어서는 안 되며, 오히려 주요 기준은 독립적인 국가 결정을 통해 군사력을 생산, 유지 및 발전시키는 능력의 수준이라고 강조했습니다.

알-파라흐는 플랫폼 "X"에 올린 트윗에서 사우디아라비아는 해외에서 무기와 군사 시스템을 수입하는 데 크게 의존하는 반면, 사나는 국내 제조 및 생산 분야에서 자체 역량 개발에 집중하고 있다고 썼습니다.

그는 자생적 군사 역량 발전이 사나에 전투 요구를 충족하고 현장 조건에 맞게 군사 도구를 개선할 수 있는 더 큰 힘을 주며, 외국 무기 계약이나 무기 공급업체 관련 결정으로부터 독립하게 만든다고 덧붙였습니다.

알-파라흐는 사우디 적에 소속된 병력 동원에 관한 후속 발언에서 예멘인들에게 리야드 편에 서서 전쟁에 참여하지 말 것을 촉구했습니다. 그는 이 과정의 지속이 예멘 문제에 간섭하고 국가를 갈등과 소모 상태로 유지하려는 세력들의 목표를 충족시킨다고 분명히 밝혔습니다.

그는 대결은 예멘인들이 자신들의 국가의 적이라고 여기는 자들을 대상으로 해야 한다고 강조하고, 사우디 적에 소속된 캠프에서 모집된 자들에게 자신들의 무기를 예멘인들에게 겨누지 말 것을 요청했습니다.

알-파라흐는 사우디 편향 언론이 돈을 받고 현실을 왜곡한다고 비난하며, 이 길에서 활동하는 자들은 사실을 전달하거나 정보의 독립적 검증을 목표로 하지 않는다고 덧붙였습니다.