터키: 네타냐후의 에르도안에 대한 헛소리는 이스라엘의 무능력을 보여준다

ABNA 통신사가 아나톨리아 통신사를 인용하여 보도한 바에 따르면, 터키 대통령실 홍보국은 베냐민 네타냐후 총리실의 "레제프 타이이프 에르도안"에 대한 발언에 대응하는 성명에서 다음과 같이 강조했습니다: 이 허위이고 수치스러운 발언은 역사적 사실과 정치적 진지함이 결여되어 있으며, 전쟁 범죄와 인도에 반한 범죄의 결과로부터 도피하는 정부의 교착 상태와 무능력을 보여줍니다.

성명은 "네타냐후 내각의 비열한 정책"은 선거적 이득을 목표로 추진되고 있으며, 국제 및 지역 사회에 어떤 반향도 일으키지 못하고 있다고 밝혔습니다.

터키 대통령실 홍보국은 또한 집단 학살로 인해 국제 사법 기관에 회부되기를 기다리고 있는 정권의 부적절한 발언은 터키의 단호한 입장에 대한 그들의 분노와 좌절감을 반영할 뿐이라고 덧붙였습니다.

이 기관은 또한 시오니스트 내각이 터키를 "새로운 위협"으로 묘사하려는 시도에 대해 경고하고, 점령지 내 정치적 경쟁을 위한 긴장 조성은 지역과 세계의 평화와 안정에 심각한 위험을 초래한다고 강조했습니다.