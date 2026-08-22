바가에이: 이란에 대한 미국의 경제 전쟁은 모든 정부에 대한 선전포고다

ABNA 통신사에 따르면, 외교부 대변인 이스마일 바가에이는 이란에 대한 새로운 경제 제재 발표에 대해 한 소셜 네트워크의 자신의 계정에 다음과 같이 썼습니다. "이란에 대한 미국의 새로운 경제 제재 발표는 단일 국가에 대한 불법적인 '경제 전쟁'의 지속을 훨씬 뛰어넘는 것입니다."

그는 덧붙였습니다. "이 행위는 유엔 회원국인 모든 독립 국가들에 대해 미국의 역외 주권을 행사하려는 시도에 다름 아닙니다. 어떤 정부도 자국 주권의 배타적 관할권 하에 있는 외국 은행, 기업 또는 공항이 제3국과의 합법적 무역을 거부하도록 강요할 권리가 없습니다."

바가에이는 계속했습니다. "이러한 2차 제재는 국제법상 근거가 전혀 없습니다. 이 제재들은 유엔 헌장 제2조 1항에 명시된 주권 평등의 기본 원칙을 위반하고, 니카라과 사건에서 국제사법재판소가 확인한 국가 내정 불간섭에 관한 관습법적 금지를 유린하는 것입니다."

외교부 대변인은 덧붙였습니다. "독립 국가가 자신의 합법적인 정책 선택을 변경하도록 강제하는 것을 목표로 하는 경제적 협박은 국제 범죄이자 불법 행위입니다. 이러한 제재가 그 자체로 침략 행위에 해당하는 해상 봉쇄와 동반될 때, 다른 국가의 주권은 일시적이고 다른 강대국의 의지와 변덕에 종속된 것으로 전락합니다. 그러한 노골적인 협박에 복종하는 것은 어떤 국가에도 면책을 제공하지 않을 것이며, 단지 외국 주권을 우선시하고 다른 국가의 은행, 경제 기업 및 공항의 합법적 활동에 대한 외부 당사자의 지배를 인정하는 것에 불과할 것입니다."

그는 분명히 했습니다. "이 상황의 최종 결과는 유엔 헌장에 기초한 국가 간 관계 체계의 기본 원칙으로서의 국가 주권의 완전한 잠식이 될 것이며, 이는 벌거벗은 전면적 식민주의로의 참혹한 회귀의 서막이 될 것입니다."