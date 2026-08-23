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악시오스: 세계 석유 시장은 더 이상 트럼프의 게시물에 신경 쓰지 않는다

23 8월 2026 - 11:49
News ID: 1856018
Source: ABNA
악시오스: 세계 석유 시장은 더 이상 트럼프의 게시물에 신경 쓰지 않는다

미국 사이트 악시오스(Axios)는 이란과 호르무즈 해협에 관한 트럼프의 게시물이 세계 석유 가격에 미치는 영향력이 감소했음을 지적했습니다.

압나 통신사의 보도에 따르면, 미국 사이트 악시오스는 도널드 트럼프 미국 대통령의 게시물이 석유 가격에 미치는 영향이 이란 전쟁 초기 몇 주와 비교하여 시간이 지남에 따라 감소했다고 보도했습니다.

이 보고서에 따르면, 트럼프는 2월 28일부터 8월 19일까지 이란 또는 호르무즈 해협을 언급한 269개의 게시물을 소셜 미디어에 게시했습니다.

이 보고서는 석유 문제의 주요 분석가인 벤 카힐의 말을 인용하여, 이란 전쟁 초기 몇 주 동안에는 정보 공백과 미국 정책 및 워싱턴의 목표에 대한 불확실성이 있어 세계 시장이 트럼프의 게시물에 과도하게 반응했다고 밝혔습니다. 그러나 세계 시장은 이미 몇 달 전부터 트럼프의 게시물에 신경 쓰지 않고 있습니다. 그것들이 현실을 반영하지 않는다는 것을 알기 때문입니다. 호르무즈 해협과 전쟁 목표에 관한 트럼프의 많은 발언은 실제로 이 수로를 통과하는 석유량과 아무런 관련이 없습니다.

그는 덧붙였습니다: "백악관은 전쟁 첫 2개월 동안 미디어 환경을 대부분 장악하고 유가 상승을 막을 수 있었지만, 이 영향력은 시간이 지남에 따라 감소했습니다."

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