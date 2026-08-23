압나 통신사의 보도에 따르면, 미국 사이트 악시오스는 도널드 트럼프 미국 대통령의 게시물이 석유 가격에 미치는 영향이 이란 전쟁 초기 몇 주와 비교하여 시간이 지남에 따라 감소했다고 보도했습니다.

이 보고서에 따르면, 트럼프는 2월 28일부터 8월 19일까지 이란 또는 호르무즈 해협을 언급한 269개의 게시물을 소셜 미디어에 게시했습니다.

이 보고서는 석유 문제의 주요 분석가인 벤 카힐의 말을 인용하여, 이란 전쟁 초기 몇 주 동안에는 정보 공백과 미국 정책 및 워싱턴의 목표에 대한 불확실성이 있어 세계 시장이 트럼프의 게시물에 과도하게 반응했다고 밝혔습니다. 그러나 세계 시장은 이미 몇 달 전부터 트럼프의 게시물에 신경 쓰지 않고 있습니다. 그것들이 현실을 반영하지 않는다는 것을 알기 때문입니다. 호르무즈 해협과 전쟁 목표에 관한 트럼프의 많은 발언은 실제로 이 수로를 통과하는 석유량과 아무런 관련이 없습니다.

그는 덧붙였습니다: "백악관은 전쟁 첫 2개월 동안 미디어 환경을 대부분 장악하고 유가 상승을 막을 수 있었지만, 이 영향력은 시간이 지남에 따라 감소했습니다."