레바논 휴전 위반 지속; 이스라엘 정권, 여러 지역 표적 공격

압나 통신사가 알-마야딘 방송국을 인용하여 보도한 바에 따르면, 이 방송국의 특파원은 이스라엘 정권군이 레바논 남부의 «알-칸트라» 마을 주변에서 폭발을 수행했다고 전했습니다.

이 보고서에 따르면, 이스라엘 정권군의 포병도 레바논 남부의 «마르타파 알-답샤» 지역 주변을 포격했습니다.

이 방송국은 또한 이스라엘의 «알-만수리» 마을에 대한 공습을 보도했습니다.

이 방송국의 보고에 따르면, 레바논 남부의 «사르빈» 마을 주변도 시오니스트의 공격을 받았습니다.

또한 이 방송국은 이스라엘 정권군이 레바논 남부의 «하다사»와 «앗-타이바» 마을에서 두 차례 폭발을 수행했다고 발표했습니다.

이스라엘 정권의 레바논 남부 공격 지속

레바논 언론들은 이스라엘 정권군의 레바논 남부 다양한 지역에 대한 공격 지속을 보도했으며, 이 정권의 전투기와 포병이 «아드-답샤»와 «알리 앗-타히르» 고지 주변을 표적 공격했다고 전했습니다.

보도 소식통들은 레바논 남부의 «두하 카프라만» 지역에 있는 «아드-답샤» 고지 주변이 다시 시오니스트의 공격을 받았다고 보도했습니다.