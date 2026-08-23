압나 통신사의 보도에 따르면, 히브리어 신문 마아리브는 시오니스트 정권의 공군이 지난 3년 동안 9년 치에 해당하는 공중 공격을 수행했다고 인정했습니다. 전차, 장갑차, 장갑 차량들도 많은 장비를 소비했으며, 시오니스트 군대가 사용한 탄약량은 전쟁 전 30년 동안 사용된 탄약량과 맞먹습니다.

이 보고서에 따르면, 시오니스트 정권 군대의 인력 소진도 이 정권에게 큰 도전 과제로 작용하고 있습니다. 1,138명의 군인 사망, 11,000명의 군인의 신체적 부상 및 정신적 문제, 그리고 시오니스트 군대 내 정신 질환자 수의 향후 증가 예측은 공개된 공식 통계의 일부에 불과합니다.

이 보고서에서는 시오니스트 정권 군대의 소진 징후가 완전히 명백해져서, 일부 숙련된 장교들이 더 쉬운 직책이나 은퇴를 찾고 있다고 밝혔습니다.

현재 시오니스트 군대는 매일 53,000명의 예비군을 동원하고 있습니다. 지난해 예비군 동원 한 달 비용은 약 21억 셰켈(7억 3백만 달러)로, 이는 F-35 전투기 7대 또는 메르카바 전차 70대의 가치에 해당합니다.