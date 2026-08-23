파키스탄 육군 총사령관의 이란 방문에 관한 알자지라 특파원의 주장

압나 통신사의 보도에 따르면, 알자지라의 알리 하셈 특파원은 어제 플랫폼 X에 게시물을 올려 다음과 같이 주장했습니다: "매우 정통한 소식통들이 파키스탄 육군 총사령관 아심 무니르 원수가 아마도 앞으로 1~2일 안에 테헤란을 방문할 것이라고 내게 말했습니다."
그는 덧붙였습니다: "이 방문의 목적은 미국과 이란 간의 중재를 재개하는 것입니다."
이에 대해 우리나라 당국자들은 아직 이 문제에 대해 입장을 밝히지 않고 있습니다.
알자지라 방송국의 특파원이 파키스탄 육군 총사령관의 이란 방문이 임박했다고 주장했습니다.
압나 통신사의 보도에 따르면, 알자지라의 알리 하셈 특파원은 어제 플랫폼 X에 게시물을 올려 다음과 같이 주장했습니다: "매우 정통한 소식통들이 파키스탄 육군 총사령관 아심 무니르 원수가 아마도 앞으로 1~2일 안에 테헤란을 방문할 것이라고 내게 말했습니다."
그는 덧붙였습니다: "이 방문의 목적은 미국과 이란 간의 중재를 재개하는 것입니다."
이에 대해 우리나라 당국자들은 아직 이 문제에 대해 입장을 밝히지 않고 있습니다.
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