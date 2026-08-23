파키스탄 육군 총사령관의 이란 방문에 관한 알자지라 특파원의 주장

압나 통신사의 보도에 따르면, 알자지라의 알리 하셈 특파원은 어제 플랫폼 X에 게시물을 올려 다음과 같이 주장했습니다: "매우 정통한 소식통들이 파키스탄 육군 총사령관 아심 무니르 원수가 아마도 앞으로 1~2일 안에 테헤란을 방문할 것이라고 내게 말했습니다."

그는 덧붙였습니다: "이 방문의 목적은 미국과 이란 간의 중재를 재개하는 것입니다."

이에 대해 우리나라 당국자들은 아직 이 문제에 대해 입장을 밝히지 않고 있습니다.