레자이: 우리는 전쟁 방식에서 반드시 변화를 가져올 것입니다

메흐르 통신사의 보도에 따르면, 모흐센 레자이 장군(국가안전보장최고위원회 서기)은 말했습니다: "이란의 방어 전략에 진화가 일어났으며, 제2차 강제 전쟁 이후 우리는 방어적-정치적으로 지속적으로 진화하고 있습니다. 오늘날의 이란은 전쟁 전의 이란이 아닙니다. 이는 허세 부리는 미국에게도 적용되며, 평화를 사랑하고 치장된 미국의 이미지는 이란 젊은이들의 마음속에서 바뀌었습니다."

그는 덧붙였습니다: "전 세계가 새로운 시각으로 이란을 바라보고 있습니다. 여러 차례의 협상과 미국의 배신 이후, 이란 이슬람 공화국의 대외 외교적 행동에 수정이 필요합니다."

레자이는 강조했습니다: "미국인들은 며칠 안에 이란과의 전쟁을 끝내고 이란과 지역의 모든 석유와 가스를 장악할 수 있을 것이라고 생각했습니다. 약 1,200척의 유조선이 무용지물이 되었고, 전 세계 함대의 15% 이상이 사실상 무역에서 제외되었습니다. 유조선 운송 비용이 증가했습니다."

그는 계속했습니다: "트럼프의 이란 공격이라는 어리석은 행동은 세계 인민들의 원자폭탄에 대한 열망을 더욱 증가시켰습니다. 특히 IAEA와 NPT 가입이 미국의 공격을 막는 데 효과가 없다는 것을 보았을 때 그렇습니다. 트럼프는 핵 안보 대신 핵 불안정을 창출했습니다."

국가안전보장최고위원회 서기는 이란의 국제적 안전조치 가입을 언급하며 강조했습니다: "이란은 모든 국제적 안전조치를 수용하고 이행했으며, NPT에 가입하고 사찰을 수락했습니다. 이란은 핵 에너지 규정 준수에 있어 모든 국가를 앞서는 유일한 국가입니다."

그는 계속했습니다: "세계는 미국의 이란에 대한 군사적 침략 이후, 원자폭탄을 보유하는 것이 수백 대의 F-35보다 더 효과적임을 보았습니다. F-35의 날개와 꼬리 부분이 이란에서 흩어졌고, 아랍 국가들은 미국 무기를 신뢰하지 않습니다. 미국 국민들은 이란과의 전쟁에 반대하며 미군과 미국 정부를 지지하지 않습니다. 그러나 이란에서는 국민과 정부가 군대 뒤에서 단결되어 있습니다."

그는 덧붙였습니다: "우리는 모든 주변국에게 말합니다: 미국과의 경제 전쟁에 동참하지 마십시오. 그렇지 않으면 우리는 당신들을 적으로 간주할 것입니다. 우리는 전쟁 확대를 추구하지 않지만, 이란 주변국들이 경제 전쟁에서 미국과 협력한다면 그들의 이익을 타격할 것입니다."