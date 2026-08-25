트럼프: 한국이 이란에 대항해 우리와 합류하는 것을 거부했다

통신사 "압나"에 따르면, 이란에 대한 고비용의 침략으로 인해 여러 문제에 직면하고 더 이상 다른 국가와 대적할 여력이 없는 도널드 트럼프 미국 대통령은 북한에 대해 외교적 접근을 시도했습니다.

미국 대통령은 오늘 화요일 자신의 Truth Social 개인 페이지에 메시지를 게시하며 다음과 같이 주장했습니다: "북한의 김정은 지도자와의 매우 좋은 관계를 고려할 때, 미국이 오래전에 한국과의 합동 군사 훈련 참여에 동의한 것에 만족하지 않았습니다."

도널드 트럼프는 이어 주장했습니다: "이 훈련들은 비용이 많이 들 뿐만 아니라 – 비용의 대부분은 (늘 그렇듯이!) 미국이 부담하며 – 도널드 J. 트럼프의 대통령 임기 내내 비위협적이고 존중하는 태도를 보여온 국가에 완전히 부적절하고 적대적인 메시지를 보내고 있습니다."

그는 이어 주장했습니다: "따라서 이 훈련들을 취소하기에는 이미 너무 늦었음을 고려하여, 피트 헤그세스 국방부 장관(전쟁 장관)에게 이 합동 군사 훈련의 규모를 상당히 축소하도록 명령했습니다!"

트럼프는 북한에 대한 이 겉보기에는 우호적이고 기만적인 접근 방식 뒤에 숨은 진정한 동기를 다음과 같이 폭로했습니다: "다소 관련이 없을 수도 있지만 (?), 최근 한국 대통령에게 이란 이슬람 공화국의 핵 군축 문제에 대해 우리와 합류할 의향이 있는지 물었고, 그는 '아니요, 감사합니다'라고 답했습니다."