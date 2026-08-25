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트럼프: 한국이 이란에 대항해 우리와 합류하는 것을 거부했다

25 8월 2026 - 22:37
News ID: 1857130
Source: ABNA
트럼프: 한국이 이란에 대항해 우리와 합류하는 것을 거부했다

미국 대통령은 메시지에서 다시 서울을 비판하며 한국이 이란에 대항해 미국과 합류하는 것을 거부했다고 발표했습니다.

통신사 "압나"에 따르면, 이란에 대한 고비용의 침략으로 인해 여러 문제에 직면하고 더 이상 다른 국가와 대적할 여력이 없는 도널드 트럼프 미국 대통령은 북한에 대해 외교적 접근을 시도했습니다.

미국 대통령은 오늘 화요일 자신의 Truth Social 개인 페이지에 메시지를 게시하며 다음과 같이 주장했습니다: "북한의 김정은 지도자와의 매우 좋은 관계를 고려할 때, 미국이 오래전에 한국과의 합동 군사 훈련 참여에 동의한 것에 만족하지 않았습니다."

도널드 트럼프는 이어 주장했습니다: "이 훈련들은 비용이 많이 들 뿐만 아니라 – 비용의 대부분은 (늘 그렇듯이!) 미국이 부담하며 – 도널드 J. 트럼프의 대통령 임기 내내 비위협적이고 존중하는 태도를 보여온 국가에 완전히 부적절하고 적대적인 메시지를 보내고 있습니다."

그는 이어 주장했습니다: "따라서 이 훈련들을 취소하기에는 이미 너무 늦었음을 고려하여, 피트 헤그세스 국방부 장관(전쟁 장관)에게 이 합동 군사 훈련의 규모를 상당히 축소하도록 명령했습니다!"

트럼프는 북한에 대한 이 겉보기에는 우호적이고 기만적인 접근 방식 뒤에 숨은 진정한 동기를 다음과 같이 폭로했습니다: "다소 관련이 없을 수도 있지만 (?), 최근 한국 대통령에게 이란 이슬람 공화국의 핵 군축 문제에 대해 우리와 합류할 의향이 있는지 물었고, 그는 '아니요, 감사합니다'라고 답했습니다."

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