통신사 "압나"가 "아라비 21"을 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논의 예비역 준장 "야레브 사크르"는 레바논의 군사·전략 문제 전문가로서 테헤란이 여전히 지역 차원에서 우승 카드를 가지고 있으며, 그중 가장 두드러진 것은 동맹국들이라고 강조했습니다.

반이란·반헤즈볼라 입장으로 알려진 사크르는 군사적 압박, 협상, 제재 강화, 봉쇄 등 다양한 옵션이 논의되고 있는 가운데 이란에 대한 미국의 접근 방식은 여전히 불투명하다고 말했습니다.

그는 봉쇄가 정권 교체로 이어질 가능성은 낮다고 말했습니다. 테헤란이 여전히 광활한 육상 국경과 여러 이웃 국가들과의 관계를 활용하고 있기 때문입니다.

이란과 헤즈볼라 관계의 미래에 대해 사크르는 과거 경험이 보여주는 것은 테헤란이 일부 사안에서 양보할 준비가 되어 있을 수 있지만, 지역 내 동맹국들을 쉽게 버리지 않는다는 것이라고 말했습니다.

그는 예멘의 안사룰라 운동, 이라크의 하슈드 알-샤아비, 레바논의 헤즈볼라가 지역 이익을 확보하기 위한 이란의 전진 방어선이라고 설명했습니다. 그는 헤즈볼라가 저항 축에서 특별한 위치를 차지하고 있다고 덧붙였습니다. 동부 지중해 접근에 있어 생명력 있는 중요성을 갖기 때문입니다.

이 레바논 전문가는 레바논 정부의 남부 상황에 대한 부동의와 치명적 침묵에 대해 언급하지 않고, 시오니스트 정권이 최근 레바논 영토 내에서의 지배력을 상당히 확대했다고 말했습니다.