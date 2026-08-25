하마스: 알-쿠드스(예루살렘)에서의 UNRWA 본부 파괴는 전쟁 범죄다

통신사 "압나"가 팔레스타인 정보 센터를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이슬람 저항 운동 하마스는 성명에서 점령된 알-쿠드스 북부의 카프르 아카브에 있는 UNRWA 센터의 파괴는 시오니스트 정권의 팔레스타인 국민에 대한 조직적이고 지속적인 침략의 연속이며, 유엔 관련 기관에 대한 명백한 공격이고, 유엔 결의안과 국제 조약에 대한 공개적인 도전이라고 선언했습니다.

이 운동은 국제사회와 유엔의 지속적인 무능력과 시오니스트 정권의 반복되는 범죄에 대한 진정한 반응의 부재(이는 국제 체계에 대한 경시를 보여줌)가 이 정권이 침략을 계속하고 폭력 정책을 강요하며 국제 조약과 관습을 더욱 위반하도록 부추기고 있다고 덧붙였습니다.

하마스는 이 행위를 규탄하면서, 국제사회와 유엔에 이러한 침략을 중단시키기 위해 즉시 개입하고 시오니스트 정권에 대한 처벌적·억제적 조치를 취할 것을 촉구했습니다.

이 운동은 또한 UNRWA를 보호하고 이 기관의 활동 지속 가능성을 보장하는 데 대한 국제사회와 유엔의 책임을 강조했습니다. UNRWA는 팔레스타인 난민 문제와 시오니스트 집단에 의해 강제로 추방된 그들이 자신의 집과 땅으로 돌아갈 수 있는 불가침한 권리에 대한 국제적 증인인 기관입니다.