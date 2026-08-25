팔레스타인 이슬람 지하드: 점령자들의 정책은 나치 정책의 복사판이다

통신사 "압나"가 통신사 "시하브"를 인용하여 보도한 바에 따르면, 팔레스타인 이슬람 지하드 운동은 다음과 같이 밝혔습니다: 점령군은 알-쿠드스(예루살렘)와 점령된 서안 지구에서 범죄를 계속하고 있으며, 오늘날 UNRWA 본부를 파괴한 데 이어 무장 병력을 동원해 알-쿠드스의 교육 기관을 급습했습니다. 이 행동은 점령 정권의 이타마르 벤-그비르 내무 안보 장관의 발언과 크네세트 의원 중 한 명이 나블루스의 기념물을 파괴한 것과 동시에 이루어졌습니다.

이 운동은 강조했습니다: 이러한 행동들은 찬탈 정권의 내각이 서안 지구 병합 계획의 실행, 팔레스타인인들의 삶의 파괴, 정착촌 프로젝트 확장의 길을 계속 걸어가고 있으며, 국제법과 이 정권과 관계를 정상화한 일부 국가들이 정상화의 대가로 남은 팔레스타인 땅을 보존하기 위해 얻었다고 주장했던 의무들을 무시하고 있음을 보여줍니다.

이슬람 지하드는 전쟁 범죄에 대한 아랍 및 국제 사회의 계속된 침묵, 무력과 유혈 사태에 의한 현장 현실의 강요, 그리고 팔레스타인 마을, 정착촌, 도시에서 테러와 파괴를 확장하기 위한 정착민 집단의 이용은 점령 정권의 정책이 인종 차별, 증오, 전제주의에 기반을 두고 있으며 나치 정책과 명백한 유사성을 가지고 있음을 보여준다고 밝혔습니다.