압델 아티: 팔레스타인인들의 시나이 반도 이전은 이집트의 레드라인

통신사 "압나"에 따르면, 이집트의 바드르 압델 아티 외무장관은 스카이뉴스와의 독점 인터뷰에서 하마스 운동과 팔레스타인 단체들이 모든 중화기 및 경화기를 인도하는 데 동의했다고 주장했습니다.

그는 카이로가 팔레스타인인들을 시나이 반도로 이전시키려는 어떠한 시도에도 반대한다고 강조했습니다.

이 인터뷰에서 압델 아티는 가자, 수단, 이란, 나일강 수자원 안보, 시오니스트 정권과의 평화 협정에 대한 이집트의 입장 등 가장 두드러진 지역 현안들을 다루었습니다.

이집트 외무장관은 팔레스타인인들의 시나이 반도 이전은 이집트의 레드라인이며, 이 조치는 팔레스타인 문제의 소멸을 의미할 것이라고 말했습니다. 카이로는 팔레스타인인들을 그들의 땅에서 이전시키는 것에 반대하는 입장을 계속 견지하고 있습니다.

수단 문제에 관해서도 압델 아티는 이집트가 수단의 분열을 허용하지 않을 것이라고 강조했으며, 이 국가의 통일과 영토 보전 유지를 레드라인으로 규정했습니다.

이집트 외무장관은 나일강의 물줄기를 차단하는 어떤 행위도 국제법에 따라 카이로에 자위권을 부여한다고 말했습니다.

이란 문제에 관해 압델 아티는 카이로가 평화적 해결과 이란의 협상 테이블 복귀를 위해 노력하고 있다고 강조했습니다.

이집트와 시오니스트 정권의 관계에 관해서는 이집트가 이스라엘과의 평화 조약을 준수하고 있다고 말했습니다.