통신사 "압나"에 따르면 레바논 신문 "알-아크바르"는 베이루트 주재 이란 대사 "모하마드레자 셰이바니"의 주재 지속에 관한 합의가 최근 며칠간 그의 레바논 체류 지속을 막기 위해 캠페인을 벌였던 세력에 대한 강력한 따귀였다고 썼습니다. 그 세력의 선두에는 베이루트 주재 미국 대사 "미셸 이사", 외무장관 "유세프 라지", 그리고 "레바논 군대" 당이 있었습니다. 이 세력은 이란이 레바논에서 정치적 존재를 유지할 수 있도록 하는 어떤 해결책도 막으려는 정치적·미디어적 노력에서 실패했고, 이란 대사를 추방함으로써 상황을 종결시키지 못했으며, 결국 모하마드레자 셰이바니의 레바논 주재 지속으로 이어진 합의가 도출되었습니다.

이 레바논 신문의 발표에 따르면, 레바논 공안국 총국장 "하산 샤키르" 소장은 레바논의 조제프 아운 대통령에게 이란과의 긴장 고조를 피하는 방식을 채택하도록 설득한 정치적 협상의 중재자였습니다. 입수된 정보에 따르면 이 경로는 "나비 베리" 하원의장과도 조율되었으며, 이 사건의 최종 방식을 위해 필요한 정치적 뒷받침을 확보하기 위함이었습니다.

결국 셰이바니에게는 레바논 내 6개월 체류 허가가 주어졌고, 그는 이란 외교 여권을 사용하여 공안국에 신청서를 제출했으며, 레바논 헌법, 특히 제21조에 규정된 법적 권한에 따라 체류 허가를 받았습니다.

이 신문은 또한 베이루트 주재 미국 대사 미셸 이사가 카페와 레바논 정치인들과의 회동에서 이란에 대한 선동을 계속하면서 캠페인을 벌였지만, 그것이 결국 이란의 승리로 이어졌다고 덧붙였습니다. 그는 셰이바니의 추방을 이란에 대해 강경한 입장을 취하기 위한 워싱턴의 레바논 내 영향력을 측정하는 시험대로 삼으려 했지만, 최종 결정은 레바논 정부가 이 인물의 체류에 대한 법적 틀을 유지하고 테헤란과의 정치적 상호작용의 문을 열어두는 것이었습니다.

그러나 더 중요한 것은, 이 문제가 단순히 6개월의 행정적 체류 허가에 국한되지 않는다는 점입니다. 입수된 정보는 테헤란이 셰이바니를 "레바논 및 시리아 문제 특사"라는 새로운 정치적 역할로 활용할 의도를 가지고 있음을 보여줍니다.