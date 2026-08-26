에르도안: 우리는 지역에서 유혈 시나리오가 실행되는 것을 허용하지 않을 것이다

ABNA 통신사가 아나돌루 통신사를 인용하여 보도한 바에 따르면, 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령은 오늘 화요일 연설에서 다음과 같이 밝혔습니다: 우리는 일부 세력이 우리 지역을 위해 준비하고 있는 유혈 시나리오가 실행되는 것을 허용하지 않을 것이며, 이웃 국가들의 상황 개선을 위한 우리의 지원도 멈추지 않을 것입니다.

터키 대통령은 이어서 말했습니다: 물론 우리는 일부 행위자들의 행동을 인지하고 있습니다. 우리는 우리 지역을 위해 어떤 유혈 시나리오가 구획되고 있는지 보고 있습니다. 신의 도움으로, 우리는 이 계획들이 실현되는 것을 허용하지 않을 것입니다. 모두 확신하고 안심하십시오: 터키 공화국은 원칙이나 국가 이익 모두에서 물러서지 않을 것입니다.

레제프 타이이프 에르도안은 말했습니다: 우리는 우리를 신뢰한 어떤 친구나 형제도 결코 버리지 않을 것입니다. 우리는 결코 무고한 자들의 피로 손이 더럽혀진 범죄 네트워크가 이에 대해 불쾌해한다는 이유만으로 이웃들이 다시 일어설 수 있도록 지원하는 것을 멈추지 않을 것입니다.

그는 이어서 덧붙였습니다: 앙카라의 외교 정책은 오직 터키 국민에 의해서만 결정됩니다. 우리 국민 외에 어떤 행위자도 터키 외교 정책의 방향이나 한계를 지시하거나 결정할 수 없습니다. 우리 터키는 지역 어디에서도 평화, 정의, 안정, 평온 외에 다른 목표를 가지고 있지 않습니다. 일부의 주장과 달리, 우리는 어떤 숨겨진 의제나 비밀스러운 의도도 가지고 있지 않습니다. 우리의 목표는 우리 주변 전역에 평화로운 분위기가 지배하는 것입니다.

에르도안은 덧붙였습니다: 터키 공화국으로서 우리는 시리아에서 이라크, 레바논에서 팔레스타인, 페르시아만에서 아프리카, 발칸에서 코카서스에 이르기까지 깊은 문화적·정서적 유대를 가진 모든 지역에서 역사가 우리를 형제로 만들었으며, 우리는 이 영원한 형제애를 강화하고 보존하기 위해 노력한다고 말합니다. 지역 평화와 안정을 최우선으로 하는 우리나라의 적극적인 외교 정책이 불안정과 혼란을 먹고 사는 특정 세력들을 불편하게 하고 있음은 명백합니다.