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텔레그래프: 트럼프의 프로젝트는 실패할 운명; 미국은 과거의 영향력을 상실

26 8월 2026 - 11:51
News ID: 1857402
Source: ABNA
텔레그래프: 트럼프의 프로젝트는 실패할 운명; 미국은 과거의 영향력을 상실

텔레그래프는 이란에 대한 경제적 압박 강화를 위한 미국의 프로젝트가 실패할 운명이라고 강조했습니다.

ABNA 통신사에 따르면, 텔레그래프지는 앰브로즈 에번스 프리차드의 기사에서 이란 경제 고립 프로젝트가 실패할 운명이라고 보도했습니다. 왜냐하면 미국은 더 이상 적국에 대한 글로벌 경제 봉쇄를 부과할 수 있었던 1~20년 전의 영향력을 가지고 있지 않기 때문입니다.

이 보고서에 따르면, 미국은 이란과의 이 대립에서 중국, 러시아, 인도, 유럽 및 주요 금융 중심지의 협력이 필요합니다. 반면 중국은 미국의 압력에 저항하는 데 더 강력해졌으며, 2차 제재에 대해 미국의 주요 광산이나 재정 자원을 겨냥한 조치로 대응할 수 있습니다.

이 보고서에는 이 대립의 지속이 연료 및 가스 가격 상승과 유럽의 비축량 감소를 배경으로 세계 에너지 위기를 악화시킬 수 있다고 명시되어 있습니다. 따라서 트럼프는 매우 복잡한 방정식에 직면해 있습니다. 만약 이 제재들이 효과를 본다면 이란은 에너지 시장을 위협하기 위해 군사 행동을 취할 수 있고, 만약 후퇴한다면 최대 압박 정책은 무의미했던 것입니다.

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