ABNA 통신사에 따르면, 텔레그래프지는 앰브로즈 에번스 프리차드의 기사에서 이란 경제 고립 프로젝트가 실패할 운명이라고 보도했습니다. 왜냐하면 미국은 더 이상 적국에 대한 글로벌 경제 봉쇄를 부과할 수 있었던 1~20년 전의 영향력을 가지고 있지 않기 때문입니다.

이 보고서에 따르면, 미국은 이란과의 이 대립에서 중국, 러시아, 인도, 유럽 및 주요 금융 중심지의 협력이 필요합니다. 반면 중국은 미국의 압력에 저항하는 데 더 강력해졌으며, 2차 제재에 대해 미국의 주요 광산이나 재정 자원을 겨냥한 조치로 대응할 수 있습니다.

이 보고서에는 이 대립의 지속이 연료 및 가스 가격 상승과 유럽의 비축량 감소를 배경으로 세계 에너지 위기를 악화시킬 수 있다고 명시되어 있습니다. 따라서 트럼프는 매우 복잡한 방정식에 직면해 있습니다. 만약 이 제재들이 효과를 본다면 이란은 에너지 시장을 위협하기 위해 군사 행동을 취할 수 있고, 만약 후퇴한다면 최대 압박 정책은 무의미했던 것입니다.