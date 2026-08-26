이란 대사: 정부들은 미국의 일방적 강제 조치를 거부하고 규탄해야

ABNA 통신사에 따르면, 유엔 주재 이란 이슬람 공화국 상임대표부 부대표 겸 대사인 골람호세인 다르지는 현지 시간(미국 동부) 화요일 저녁, 분쟁과 식량 안보 및 식량 위기 완화에서 유엔 안전보장이사회의 역할에 관한 안보리 회의에서 다음과 같이 말했습니다: 무력 분쟁은 여전히 기아와 식량 불안정의 주요 요인 중 하나이며, 침략, 점령, 불법적 강제 조치, 민간 기반 시설의 고의적 파괴를 포함한 근본 원인에 대처하지 않고서는 이 문제를 해결할 수 없습니다.

그는 분명히 밝혔습니다: 2018년 안보리 결의안 2417호는 전쟁 수단으로서 민간인에 대한 기아 강요와 인도적 접근 차단을 규탄합니다. 가자에서는, 이스라엘의 팔레스타인인에 대한 집단 학살 전쟁이 민간인과 민간 기반 시설에 대한 고의적 표적화, 기아 강제와 인도적 지원에 대한 조직적 장애물 조성을 통한 기아의 무기화 등 국제 인도주의법에 대한 명백한 위반을 동반해 왔습니다.

유엔 주재 이란 이슬람 공화국 고위 외교관은 다음과 같이 지적했습니다: 그러나 이러한 범죄의 규모에도 불구하고, 안보리는 미국의 정치적 지지와 방해로 인해 헌장에 따른 책임을 이행하고 책임을 보장하는 데 여러 차례 실패했습니다.