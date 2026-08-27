ABNA 통신이 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국 에너지 장관 크리스 라이트는 오늘 수요일, 테헤란 핵 프로그램의 평화적 성격과 NPT 조항에 따른 이란의 이 에너지 이용 권리에 대해 언급하지 않은 채, 터무니없는 주장을 내세우며 다음과 같이 말했습니다: 우리는 협상과 IAEA 사찰을 통해 이란의 핵 프로그램을 종식시키길 원합니다.

미국 에너지 장관은 이란에 대한 고비용 침략과 전략적 호르무즈 해협의 불안정화 이후 에너지 가격 상승 등 수많은 문제에 직면한 자국의 여론을 설득하려는 시도에서 다음과 같이 주장했습니다: 우리의 목표는 이란이 핵무기를 획득하지 않도록 보장하는 것입니다; 협상과 사찰을 통해서든, 무력 사용을 통해서든!

크리스 라이트는 대이란 미국-시온주의 침략과 자국 정부에 의한 지역 불안정화 이전에 전략적 호르무즈 해협이 안전했음을 기억하지 않은 채, 다음과 같이 주장했습니다: 우리는 이란이 무기한으로 세계 에너지 공급을 위협하는 것을 허용할 수 없습니다!