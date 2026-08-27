ABNA 통신에 따르면, MSN(구 MSNBC)은 보도에서 미국 대통령 도널드 트럼프의 지지율 위기가 경합 주에서 급격히 악화되었다고 발표했습니다.

이 언론의 발표에 따르면, 도널드 트럼프의 순 지지율은 미국 50개 주 중 47개 주에서 중간선거를 앞두고 마이너스입니다.

또한 이 보고서에는 올해 상원 선거가 박빙이고 경쟁이 치열한 모든 주에서 트럼프의 순 지지율이 마이너스라고 명시되어 있습니다.

이는 로이터가 이전에 새로운 여론 조사 결과가 이란과의 지속적인 전쟁에 대한 미국인들의 지지율이 분쟁 시작 이후 최저 수준인 31%로 하락했다고 보도한 시점과 맞물립니다; 이 수치는 3월에는 37%, 이달 초에는 34%였습니다.

로이터 통신과 입소스 웹사이트가 실시한 이 여론 조사는 이러한 하락을 공화당원들의 전쟁 지지율 현저한 감소에 기인한 것으로 분석했습니다; 트럼프 지지자들 중 군사 작전 지속에 동의하는 비율은 69%에 불과합니다. 이 수치는 3월에는 77%였습니다.

동시에 트럼프는 이 전쟁의 여파가 자신의 공적 이미지에 미칠 피해를 우려하고 있으며, 분쟁의 장기화에 대한 우려가 커지고 있고, 미국인의 83%는 전쟁이 장기간 지속될 것이라고 믿고 있습니다.