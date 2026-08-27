누리 알-말리키, 이라크 내부 긴장 회피 필요성 강조

ABNA 통신이 와아(WAA)를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이라크 "법치 국가" 연합 의장 누리 알-말리키는 다음과 같이 말했습니다: 이라크는 민감한 단계에 처해 있으며, 이러한 상황을 극복하기 위해서는 정치 세력들의 더 큰 책임감과 자제력이 필요합니다.

알-말리키는 정치 전문가들과의 회담에서 이라크에 정치적 혼란을 조성하려는 시도들이 진행 중이지만, 시아파 협력 프레임워크는 여전히 국가의 안정 유지와 국가 이익 보호의 길에서 정부를 지지하고 있다고 말했습니다. 정부와 협력 프레임워크는 국가가 내부 갈등으로 끌려가는 것을 허용하지 않을 것입니다.

무기 제한 문제에 대해서도 그는 갈등과 폭력에 의존하지 않고 이 문제를 검토할 필요성을 강조했습니다.

알-말리키는 어떠한 대결도 매우 위험한 결과를 초래할 수 있으며 이라크의 안정을 위협할 수 있다고 경고했습니다.

"법치 국가" 연합 의장은 또한 내부 갈등이 이라크의 모든 부문에 피해를 줄 것이라고 강조했습니다.

그는 그러한 잠재적 갈등이 오직 시아파 공동체에만 국한될 것이라는 견해를 부인하고, 그 결과는 이라크 사회의 모든 집단과 계층을 포함할 수 있다고 말했습니다.

알-말리키는 또한 이라크가 지역 및 국제 분쟁 해결의 장이 되는 것을 방지하기 위한 명확한 접근법을 채택할 필요성을 강조했습니다.

그는 또한 아직 장관이 없는 부처들의 각료 구성 완료와 장관 임명을 서두를 것을 촉구했으며, 이라크의 알리 알-자이디 총리도 이 문제에 대해 같은 입장을 가지고 있다고 덧붙였습니다.