아라그치: 이란에 대한 미국의 경제 테러리즘은 규탄되어야 한다

ABNA 통신에 따르면, 세예드 압바스 아라그치 장관은 이란력 1405년 샤흐리바르월 4일(수요일) 밤에 공개된 이 서한에서, 이 소위 '작전'의 표면적 목표는 이란과의 합법적 경제 관계를 종식시키는 것이라고 하였으며, 이는 2차 제재 부과와 미국 금융 시스템 배제 위협으로 뒷받침된다고 밝혔습니다.

외교부 장관은 서한의 다른 부분에서 이 소위 '작전'은 국제사법재판소의 판결과 명령에서 명백히 이탈한 것이며, 미국이 이란 국민에게 저지르고 있는 범죄의 심각성을 보여준다고 분명히 밝혔습니다. 왜냐하면 재판소는 2018년 10월 3일 만장일치로 미국 정부에 대해 (1) 의약품 및 의료 기기, (2) 식품 및 농산물, (3) 민간 항공 안전에 필요한 예비 부품, 장비 및 관련 서비스(보증, 유지보수, 수리 및 검사 서비스 포함)의 이란에 대한 자유 수출을 보장하고, 또한 '필요한 허가 및 권한'을 발급하며, 지급 및 기타 관련 자금의 이체를 원활히 하도록 명령하였기 때문입니다.