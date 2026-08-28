미국 재무부의 대이란 신규 제재

통신사 '압나(Abna)'가 '알-자지라'를 인용해 보도한 바에 따르면, 테러리스트 미국 정부의 재무부는 공식 성명을 통해 이란에 대한 일련의 새로운 제재를 부과했다고 발표했다.

미국 재무부 성명에서는 "우리는 이란이 석유 밀수와 제재 회피에 사용하는 네트워크, 중개자, 채널을 식별했다. 우리는 정부 기관 및 동맹국들과 협력하여 이란 정권의 모든 불법 수입원을 표적으로 삼을 것"이라고 주장했다.

테러리스트 미국 정부의 재무부는 이란과의 모든 거래에 대해 경고하고 테헤란과 교류하는 기관 및 당사자에 대한 조치를 확대하면서 "우리는 테헤란에 남아 있는 모든 경제적 생명선을 끊고 이란 정권의 위협을 영원히 종식시킬 것을 약속한다. 이란은 그림자 은행 네트워크를 이용하여 자금 세탁, 무기 구매, 지역 내 대리 세력 자금 지원을 하고 있다"고 주장했다.

또한, 테러리스트 미국 정부는 반이란 정책을 지속하는 차원에서 이란 관련 제재를 또 다른 개인 1명과 회사 1곳에 대해 부과했다.

이 부처는 이란 국립은행과의 연루 혐의로 개인 1명을 제재하고 홍콩에 소재한 기업에 대한 또 다른 제재를 발표했다.

이 조치는 테헤란에 대한 경제적 압박 위협을 실행하는 트럼프 행정부의 첫 단계 중 하나이다.