나임 카셈 셰이크: 이슬람 통일은 이슬람 공동체의 진정한 적에 집중하는 것을 의미한다

통신사 '압나(Abna)'가 '알-마나르'를 인용해 보도한 바에 따르면, 나임 카셈 셰이크는 이슬람 예언자 탄생 기념일과 이슬람 통일 주간 연설에서 "바람직한 이슬람 통일은 무슬림의 힘으로 이어지고 그들의 결속과 협력, 특히 국가와 민족 간의 그것을 실현하는 통일이다. 바람직한 이슬람 통일은 이슬람 공동체를 예속과 소외로부터 해방시키고, 분파적·종교적·정치적 분열과 장애물에 맞서는 것이다"라고 말했다.

레바논 헤즈볼라 사무총장은 "바람직한 이슬람 통일은 우리 지역의 분할을 목표로 하는 미국과 이스라엘의 분열과 파벌 조장 프로젝트에 맞서는 것이다. 이슬람 통일은 이슬람 공동체의 진정한 적에 집중하고 내부 갈등을 극복하는 것을 의미한다"고 강조했다.

나임 카셈 셰이크는 "이슬람 통일에는 두 가지 결과가 있다. 첫째, 분열을 방지하고 단결하는 것, 둘째, 이 통일을 국가적·인류적 통일로 확장하는 것이다. 두 번째 결과는 우리가 지역 전체의 미래를 결정하는 팔레스타인 문제를 중심으로 단결하게 되는 것이다"라고 분명히 밝혔다.

그는 "팔레스타인 문제는 분파적 문제가 아니라 이슬람적, 국가적, 아랍적, 인간적 문제이다. 우리는 아랍 국가들과 이슬람 국가들 그리고 그 국민들에게 적들이 우리 지역에 침입하고 그들의 형제들이 고통받는 가운데 손을 놓고 있지 말고 단결할 것을 촉구한다"고 말했다.

그는 또한 "우리 지역이 국가 간 상호 이해를 통해 안보를 확보하고 오만함이 종식되어야 할 때가 왔다"고 덧붙였다.