통신사 '압나(Abna)'가 '리아 노보스티'를 인용해 보도한 바에 따르면, 린젠 중국 외교부 대변인은 테헤란과의 무역을 이유로 베이징에 제재를 부과하겠다는 미국 당국자의 발언에 대해 "이란 상황과 관련하여 우리는 대화와 협상이 문제 해결의 유일한 길이라고 항상 믿어왔다"고 말했다.

그는 일방적이고 불법적인 제재에 대한 중국의 입장은 일관되고 명확하다고 강조했다.

알렉세이 푸시코프 러시아 연방의회 헌법입법위원회 위원도 이와 관련하여 "미국은 끊임없이 다른 국가들을 위협하고 있지만, 그러한 위협은 결국 미국 자신에게 해가 될 것"이라고 말했다.

그는 이란이 굴복하지 않을 경우 이란의 문명을 파괴하겠다는 트럼프의 위협이 실효를 거두지 못하고 있음을 언급하며 "이러한 접근 방식의 결과는 명백하며, 미국의 많은 국가들과의 관계 악화를 초래할 수 있다"고 덧붙였다.

많은 전문가들은 제재가 부메랑처럼 제재를 가한 국가들로 되돌아와 이들 국가에서 에너지 및 기타 상품과 서비스의 가격 상승과 인플레이션을 초래한다고 믿고 있다.