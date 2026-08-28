국제해사기구: 호르무즈 해협에서 6천 명의 선원이 표류 중

통신사 '압나(Abna)'에 따르면, 'CBS 뉴스'는 국제해사기구 사무총장 아르세니오 도밍게스를 인용하여 약 6천 명의 선원이 400척의 배에 탄 채 호르무즈 해협을 표류하고 있다고 보도했다.

그는 또한 전쟁이 여전히 주요 공급망에 중대한 혼란을 초래하고 있다고 덧붙였다.

국제해사기구 사무총장은 호르무즈 해협의 현재 상황이 지속될 경우 공급망 혼란의 글로벌 영향에 대해 경고했다.

국제해사기구 사무총장과 다른 전문 해사 기관 관계자들이 호르무즈 해협이 폐쇄되었음을 인정하고 있음에도 불구하고, 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜 미디어에 메시지를 보내고 이 해협이 열려 있다고 선언함으로써 이를 다시 열 수 있다고 생각한다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 오늘 트럼프의 호르무즈 해협 개방에 관한 메시지에 대해 다음과 같이 답변했다: 호르무즈 해협은 미국과 이스라엘의 이란 침공 이전까지 완전히 개방되어 있었으며, 미국과 이스라엘이 모험을 시작하기 전까지는 이 수로 통과에 대한 통행료 부과 문제는 논의된 적이 없었다.