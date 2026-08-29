아브나 통신사가 타스 통신을 인용하여 보도한 바에 따르면, 류창 중국 워싱턴 대사관 대변인은 미국이 이란에 대해 시작한 경제 전쟁은 상황 해결에 도움이 되지 않으며 긴장만 고조시키고 글로벌 금융 질서를 약화시킬 위협이 된다고 말했습니다.

미국의 대이란 제재 목록에 중국 물류 회사인 'Kameng Trading'이 포함된 것과 관련하여 그는 다음과 같이 말했습니다: «중국은 국제법이나 유엔 안전보장이사회의 권한에 근거가 없는 불법적인 일방적 제재에 대해 단호히 반대해 왔음을 거듭 밝혀왔습니다».

그는 덧붙였습니다: «경제 전쟁과 최대 압박 정책은 어떤 해결책도 제시하지 않습니다. 오히려 긴장 고조에 기여하고 위험의 전이를 초래하여 글로벌 경제 및 금융 질서를 교란하고 다른 국가의 정당한 권리와 이익을 해칠 뿐입니다. 시급한 과제는 상황의 긴장 완화를 촉진하고 가능한 한 빨리 대화와 협상으로 돌아가는 것입니다. 중국은 자국의 권리와 이익을 단호히 보호하기 위해 필요한 모든 노력을 다할 것입니다».