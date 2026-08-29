펠로시: 미국, 이란과의 전쟁에서 어떠한 전략적 목표도 달성하지 못했다

아브나 통신사의 보도에 따르면, 낸시 펠로시 전 미국 하원 의장은 X에 게시한 글에서 이란과의 전쟁에 대한 트럼프 행정부의 접근 방식을 비판하며 다음과 같이 썼습니다: «트럼프의 이란에 대한 불법 전쟁이 시작된 지 이제 6개월이 지났습니다 - 이는 19명의 군인 목숨을 앗아가고 750명 이상의 부상자를 낳은 대참사적인 실수입니다.»

그녀는 덧붙였습니다: «6개월과 수십억 달러의 지출 이후, “서사적 실패” 작전은 여전히 어떠한 전략적 목표도 달성하지 못했습니다.»

펠로시는 이 글에서 «서사적 실패»라는 아이러니한 표현을 사용하여 이 전쟁과 이란에 대한 침략에서 트럼프의 실패를 강조했습니다.

이에 앞서 척 슈머 미국 상원 민주당 소수당 원내대표도 다음과 같이 말했습니다: «트럼프가 우리 군대를 위험에 빠뜨린 이란과의 전쟁을 촉발한 지 6개월이 지납니다. 트럼프가 연료 가격을 천문학적으로 상승시키고 세계를 불안정하게 만든 전쟁을 불붙인 지 6개월이 지납니다. 트럼프 행정부는 이란 문제에 대한 자신들의 실패에 대해 노골적인 거짓말을 유포하고 있지만, 현실은 6개월이 지난 지금도 이란이 호르무즈 해협을 통제하고 있다는 것입니다.»