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미국, 이라크 쿠르드 지역에 대한 군사 지원 중단

29 8월 2026 - 18:45
News ID: 1858887
Source: ABNA
미국, 이라크 쿠르드 지역에 대한 군사 지원 중단

소식통들이 트럼프 행정부의 이라크 쿠르드 지역에 대한 미국 군사 지원 중단 결정을 보도했습니다.

아브나 통신사가 BBC를 인용하여 보도한 바에 따르면, 소식통들은 미국 대통령 도널드 트럼프 행정부가 중동의 주요 동맹국 중 하나에 대한 군사 지원을 중단할 의향이 있다고 밝혔습니다.

이 보고서에 따르면, 미국 국방부는 관계자들과 이라크 쿠르드 지역 인사들과의 회담에서 페쉬메르가 부대에 안보 지원을 제공하는 협정을 연장할 의사가 없다고 통보했습니다.

보고서는 이라크 쿠르드 지역 당국자들이 이 예산 중단이 권력 공백을 초래할 수 있다고 우려하고 있다고 밝히고 있습니다.

분석가들은 페쉬메르가에 대한 안보 지원 종료가 이라크 내 미국의 오랜 파트너를 약화시키고 워싱턴은 신뢰할 수 없다는 메시지를 지역 내 미국 동맹국들에게 보낼 것이라고 생각합니다.

미국 국방부와 이라크 쿠르드 지역 정부 간의 양해각서는 9월 30일에 만료됩니다. 이 날짜는 미국과 다른 국가들이 이라크에서 마지막으로 남아 있는 병력을 철수하는 날짜와 일치합니다.

이라크 쿠르드 지역의 중심지인 에르빌에 위치한 이라크 내 유일한 잔존 미군 기지는 연합군 철수 후 다음 달에 폐쇄될 예정입니다.

이라크 쿠르드 지역에 약 18만 명의 병력을 보유한 페쉬메르가 부대는 2026년 미국 국방부 프로그램을 통해 무기 구매와 군사 훈련을 위해 6100만 달러를 지원받았습니다.

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