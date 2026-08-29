미국, 이라크 쿠르드 지역에 대한 군사 지원 중단

아브나 통신사가 BBC를 인용하여 보도한 바에 따르면, 소식통들은 미국 대통령 도널드 트럼프 행정부가 중동의 주요 동맹국 중 하나에 대한 군사 지원을 중단할 의향이 있다고 밝혔습니다.

이 보고서에 따르면, 미국 국방부는 관계자들과 이라크 쿠르드 지역 인사들과의 회담에서 페쉬메르가 부대에 안보 지원을 제공하는 협정을 연장할 의사가 없다고 통보했습니다.

보고서는 이라크 쿠르드 지역 당국자들이 이 예산 중단이 권력 공백을 초래할 수 있다고 우려하고 있다고 밝히고 있습니다.

분석가들은 페쉬메르가에 대한 안보 지원 종료가 이라크 내 미국의 오랜 파트너를 약화시키고 워싱턴은 신뢰할 수 없다는 메시지를 지역 내 미국 동맹국들에게 보낼 것이라고 생각합니다.

미국 국방부와 이라크 쿠르드 지역 정부 간의 양해각서는 9월 30일에 만료됩니다. 이 날짜는 미국과 다른 국가들이 이라크에서 마지막으로 남아 있는 병력을 철수하는 날짜와 일치합니다.

이라크 쿠르드 지역의 중심지인 에르빌에 위치한 이라크 내 유일한 잔존 미군 기지는 연합군 철수 후 다음 달에 폐쇄될 예정입니다.

이라크 쿠르드 지역에 약 18만 명의 병력을 보유한 페쉬메르가 부대는 2026년 미국 국방부 프로그램을 통해 무기 구매와 군사 훈련을 위해 6100만 달러를 지원받았습니다.