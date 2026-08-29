미국 Z세대, 트럼프 선택에 후회

아브나 통신사가 더 힐을 인용하여 보도한 바에 따르면, 네비게이터 연구소의 새로운 여론조사 결과에 따르면 선거에서 미국 대통령 도널드 트럼프에게 투표한 Z세대 응답자의 31%가 자신의 투표를 후회한다고 강조했습니다.

이 조사 결과는 트럼프와 공화당의 인기가 좋지 않은 상황을 다시 한 번 보여줍니다. 이는 공화당 의원들이 올가을 중간선거를 준비하고 있는 가운데 나온 것입니다.

2024년 선거에서 Z세대는 트럼프에게 중요한 표심 중 하나였습니다. 이 조사에서는 트럼프의 업무 수행에 대한 만족도도 질문되었습니다. Z세대는 트럼프에 대한 지지도가 가장 낮았으며, 이 그룹 응답자의 단 33%만이 미국 대통령의 업무 수행을 강력히 또는 어느 정도 지지한다고 답했습니다.

미국 젊은이들은 트럼프와 경제 상황에 불만을 가진 사람들 사이에서 더 큰 비중을 차지하고 있습니다.

네비게이터 연구소의 이 여론조사는 6월 4일부터 7월 27일까지 미국 시민 3000명의 참여로 실시되었습니다.