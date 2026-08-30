아브나 통신사에 따르면, 코네티컷주 출신의 유명 미국 상원의원 크리스 머피는 오늘 토요일 소셜 네트워크 X에 메시지를 게시하여 «휘발유 가격이 치솟은 유일한 이유는 대통령이 누구도 원하지 않은 이란과의 전쟁을 시작했기 때문이다»라고 적었다.

코네티컷주 출신의 유명 미국 상원의원은 이어 «또한 그는 그 전쟁에서 결코 승리할 수 없었을 것이다. 11월은 그의 무능력에 대한 국민투표가 될 것이다»라고 덧붙였다.