아브나 통신사가 로이터를 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국과 이란의 전쟁(테헤란에 대한 미국-시오니스트의 침략)이 시작된 지 6개월 동안 코트니 샌더스는 미군 가족들이 사랑하는 이들(미군 내 테러리스트 병사들)의 빈자리를 채우는 것을 도와왔다.

로이터는 이 보고서에서 아이들을 학교에 데려다주거나 데려오는 조정, 소득 손실 보충, 그리고 이별로 인한 끊임없는 불안 등이 이러한 과제들 중 일부라고 덧붙였다. 샌더스는 «사람이 마치 걱정과 불안 속에 사는 것 같다»고 말한다.

그녀는 미국 내 최대 군인 가족 지원 비영리 단체인 «블루 스타 패밀리즈»의 시카고 지역 지부장을 맡고 있다. 지난 6개월 동안 미군은 중동(서아시아)을 포함한 해외 여러 지역에서 임무를 수행해 왔다. 미국은 이 지역 전역에 5만 명 이상의 군인을 배치했으며, 수천 명의 해병대원과 수병을 전투 작전 지원을 위해 추가 파견했다.

이 보고서는 또한 이러한 충돌 과정에서 미군 18명이 사망하고 750명 이상이 부상당했다고 덧붙였다. 샌더스는 군인 가족들이 이 전쟁 기간 동안 산발적인 전투, 오가는 외교, 그리고 결실 없는 평화 협상이 수반된 가운데 «극심한 정서적 기복»을 경험했다고 말한다. «겨우 숨을 돌릴 수 있다고 느낄 때 바로 (이란으로부터) 또 무겁고 갑작스러운 타격이 들어옵니다». 이러한 압박은 미군의 아내, 자녀, 어머니, 아버지들에게 익숙한 것이지만, 이 군인들의 친척들은 로이터에 이란과의 갈등의 갑작스러움과 그 변동적인 추이가 이러한 압박을 악화시켰다고 말했다. 일부 군인 가족들은 재정적 문제에도 직면해 있다.